E’ una tragedia immane quella che si è consumata in una casa di via Marconi a Salorno, in provincia di Bolzano, dove un bambino di 2 anni è morto schiacciato dal peso di un armadio.

I genitori si trovavano entrambi in casa al momento dell’incidente, ma non hanno potuto far nulla per salvare il proprio figlioletto, deceduto nonostante il pronto intervento dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, pare che il bimbo si sia arrampicato sull’armadio e, una volta sbilanciatosi, è caduto trascinando con sé l’intero mobile. Il pm Morandelli non ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo, trasferito al momento nella camera mortuaria di Salorno. I genitori saranno ascoltati nelle prossime ore, essendo stati i primi a chiamare i soccorsi.