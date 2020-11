Montblanc introduce le sue prime Cuffie Smart, caratterizzate da prestazioni avanzate. Pieghevoli e compatte, queste eleganti compagne di viaggio completano l’offerta di prodotti da viaggio tecnologici di Montblanc per rendere gli spostamenti di lavoro e di piacere perfetti, produttivi e divertenti.

“Abbiamo deciso di creare delle cuffie che fossero l’equilibrio ideale tra tecnologia avanzata, design sofisticato e comfort perché questo è ciò che conta davvero per i viaggiatori Montblanc; che si trovino a bordo di un volo intercontinentale, nel corso di una conferenza telefonica in aeroporto o semplicemente cerchino di rilassarsi mentre sono in viaggio”, afferma Nicolas Baretzki, CEO di Montblanc.

Il viaggio è una parte essenziale dello stile di vita business luxury e le cuffie sono diventate un accessorio indispensabile per il viaggiatore contemporaneo. Per soddisfare le esigenze di chi è sempre in movimento, le cuffie Montblanc wireless over-ear dispongono di:

Tecnologia attiva di eliminazione del rumore

Tecnologia avanzata per una qualità del suono eccezionale

Design ergonomico per un maggiore comfort

Materiali pregiati e qualità artigianale per la massima resistenza

Google Assistant integrato con comandi ad attivazione vocale per un’esperienza di viaggio personalizzata

Compatibilità con una vasta gamma di dispositivi Bluetooth, inclusi iOS e Android

Un team di esperti composto da ingegneri e designer ha collaborato allo sviluppo delle cuffie per ottenere una qualità del suono eccezionale, una vestibilità confortevole e un look elegante in linea con gli standard di maestria artigianale e design senza tempo della Maison. Alex Rosson, visionario esperto del suono, ha prestato la sua padronanza acustica e la sua esperienza nel campo dell’ingegneria audio per la realizzazione di queste cuffie Montblanc dal suono esclusivo.

“Nello sviluppo di questi accessori da viaggio, il nostro obiettivo non era solo quello di creare cuffie che offrissero elevate prestazioni e affidabilità, ma che avessero anche un design distintivo; con cuffie più grandi per coprire comodamente l’orecchio, eleganti finiture in metallo e l’utilizzo della pelle per conferire quell’inconfondibile stile Montblanc. I viaggiatori contemporanei, in viaggio per affari o per piacere, desiderano accessori unici che li aiutino a distinguersi ovunque vadano”, afferma Zaim Kamal, direttore creativo di Montblanc.

Le cuffie Smart Montblanc sono disponibili in tre diverse varianti: pelle nera con finiture in metallo cromato, pelle marrone con finiture in metallo color oro e pelle color grigio chiaro con finiture in metallo lucido. Ogni paio di cuffie è dotato di una custodia in tessuto pregiato con un cavo di ricarica USB-C, cavo Audio Jack e un adattatore per aereo.

Le Cuffie Montblanc sono disponibili nelle boutique Montblanc in tutto il mondo e online. Per maggiore informazioni visiti www.montblanc.com