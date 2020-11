Due figli già bastano e avanzano, Isabelle Silva ha deciso di non volerne più, perché la sua famiglia è a posto così. La moglie di Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha espresso al marito questa sua scelta, invitandolo a sottoporsi alla vasectomia per ridurre i rischi.

A rivelarlo è stata la stessa influencer brasiliana sui social: “un intervento non lo prendo proprio in considerazione, tutte le donne della mia famiglia e le altre che conosco hanno messo su tantissimi chili dopo l’intervento. Vengo da una famiglia di obesi e non voglio correre alcun rischio. Ne parlo da un po’ con mio marito e con il nostro medico di fiducia. L’idea è di sottoporre Thiago a una vasectomia. Per me sarebbe la soluzione ideale, ne stiamo ancora discutendo. Quando la smetterà di sognare di avere un altro figlio, farà la vasectomia e io potrò smettere di prendere la pillola“.