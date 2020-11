Emergenza allenatori in casa Milan, dopo Stefano Pioli anche il suo vice Giacomo Murelli è risultato positivo al Coronavirus. Una notizia che mette sicuramente in allarme la società, considerando il fatto che la squadra si ritrova adesso senza guida in vista della sfida del prossimo week-end contro il Napoli. Questa la nota del Milan: “AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio“.