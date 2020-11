Ivan Gazidis ha il difficile compito da qualche mese di risanare il bilancio del Milan e rilanciarlo a livello sportivo, sfruttando l’appoggio del Fondo Elliott e l’aiuto di Maldini e Massara.

Il percorso è difficile, ma l’ad rossonero è convinto di centrare i propri obiettivi, svelando la sua strategia ai microfoni di ESPN: “quello che stiamo facendo al Milan è chiaro e molto difficile. Dobbiamo ridurre la nostra spesa salariale e allo stesso tempo migliorare le prestazioni sportive e non è semplice. C’è un potenziale enorme non del tutto sfruttato. Se prendiamo un percorso giusto, il calcio italiano può tornare al vertice del calcio mondiale. Penso che la Serie A abbia il maggior potenziale in termini di crescita tra i top 5 campionati europei e penso che il Milan abbia il più grande potenziale come singolo club“.