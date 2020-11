Il Milan non si ferma, stende la Fiorentina senza faticare e allunga in testa alla classifica, in attesa di conoscere il risultato tra Napoli e Roma in programma questa sera al San Paolo.

Una partita perfetta quella dei rossoneri, che centrano il 21° risultato utile consecutivo in Serie A dal post lockdown, una striscia che vale il record europeo davanti all’Atletico Madrid. Una macchina perfetta la squadra di Pioli, guidata anche oggi da Bonera in panchina, che punge nel primo tempo per ben due volte e poi amministra, senza rischiare mai nulla al cospetto di una Fiorentina troppo morbida. Per la 29ª partita consecutiva il Milan trova il gol e per l’11ª volta ne segna ben due, confermando la propria prolificità offensiva anche senza Zlatan Ibrahimovic.

Una vera e propria prova di maturità superata dai rossoneri, che volano a più cinque sulle dirette inseguitrici che al momento sono Sassuolo e Inter, aspettando il risultato della Roma che potrebbe risalire a meno tre. Un avvio di stagione strepitoso per il Milan, migliore rispetto a quello della stagione 2010/2011, quando arrivò l’ultimo scudetto. Se il buongiorno si vede dal mattino, i rossoneri possono davvero sognare.