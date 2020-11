Partita importante a San Siro per il Milan, che affronta la Fiorentina con l’obiettivo dei tre punti, che gli permetterebbero di allungare in testa alla classifica.

Il pari della Juve e la sconfitta dell’Atalanta regalano ai rossoneri motivazioni in più per cercare il bottino pieno contro i viola di Prandelli, reduci dal ko interno con il Benevento. Bonera, ancora in panchina per la positività di Pioli e Murelli, dovrà fare a meno di Ibrahimovic e Bennacer, dunque spazio a Tonali in mezzo e Rebic davanti, con Diaz sull’out di sinistra. Prandelli invece si affida a Vlahovic-Ribery davanti, con Castrovilli alle loro spalle.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic;

Fiorentina (4-3-1-2): Dragowski; Biraghi, Pezzella, Milenkovic, Caceres; Borja Valero, Pulgar, Amrabat; Castrovilli; Vlahovic, Ribery;

Dove vedere Milan-Fiorentina in tv:

Il match dell’9ª Giornata di Serie A fra Milan e Fiorentina sarà trasmesso domenica 29 novembre alle ore 15:00 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).