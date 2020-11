La situazione in casa Milan è davvero delicata, soprattutto dopo la notizia della positività al Coronavirus di Giacomo Murelli, ufficializzata questa mattina dal club rossonero. Il vice di Stefano Pioli si è beccato anche lui il virus, proprio come l’ex manager di Inter e Lazio, dovendo dunque dire addio alla possibilità di guidare la squadra domenica prossima al San Paolo.

Dunque, chi andrà in panchina nella sfida contro il Napoli? Nel caso in cui né Pioli e né Murelli dovessero negativizzarsi da qui a domenica, il loro posto verrà preso molto probabilmente da Daniele Bonera. L’ex difensore rossonero infatti fa parte dello staff tecnico di Pioli ed è in possesso del patentino Uefa Pro, dunque potrebbe tranquillamente sedersi in panchina al San Paolo. Ovviamente sarà stretto il contatto con Pioli, che guiderà il Milan probabilmente da remoto.