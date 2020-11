Il Milan dei giovani piace eccome a Franco Baresi, ma anche quel giovanotto di 38 anni che ancora guida l’attacco rossonero non dispiace al vicepresidente onorario del club.

Zlatan Ibrahimovic con le sue prestazioni ha finora messo tutti d’accordo, trascinando la squadra di Pioli in vetta alla classifica e ai gironi di Europa League, dove adesso si gioca il passaggio ai sedicesimi. Interrogato da Sky Sport sull’incidenza di Ibra, Baresi ha ammesso: “è incredibile. Quello che fa, quello che trasmette ai compagni è straordinario. Mentalmente ha 20 anni. Ai miei tempi ne avevo qualcuno forte come lui. Van Basten, Gullit avevano questa qualità, questa personalità, questa fisicità. Ibra sta facendo la differenza come la facevano loro. È un giocatore che non ha fine, non si può sapere quando smetterà. Fisicamente è in forma, mentalmente ha voglia di stupire. Solo lui può sapere quando dirà basta“.