Adriano Galliani e Silvio Berlusconi hanno lasciato il Milan ormai da qualche anno, adesso il presente si chiama Monza ma nessuno dei due ha smesso di fare il tifo per i colori rossoneri.

L’attuale ad del club brianzolo è tornato a parlare della sua esperienza al Milan nel corso di un’intervista a ‘Libero’, facendo una sorprendente ammissione: “se avessero convalidato il gol di Muntari nel 2012, avremmo vinto il secondo Scudetto consecutivo con Massimiliano Allegri e sarebbe cambiata la storia. In più non avremmo ceduto Zlatan Ibrahimović e Thiago Silva, due campioni che, a distanza di nove anni, ancora giocano ai massimi livelli. Saremmo potuti ripartire con il quarto grande Milan, soprattutto se mi avessero lasciato concludere l’acquisto di Carlos Tévez. Se fosse andata come dico io magari non avremmo venduto e forse oggi saremmo ancora lì. Invece Carlitos l’ha preso la Juventus, che con lui ha vinto tre Scudetti di fila“.