Lo aspettavano all’uscita dell’aeroporto, per chiedere il suo parere sulle parole dell’ex agente di Griezmann, ma Lionel Messi non ha gradito tutta questa ressa.

La Pulce, dopo 15 ore di volo transoceanico, si è infuriato nei confronti dei cronisti, rispondendo in maniera piccata alle loro domande: “mi sono rotto di essere sempre il problema di tutto. Dopo 15 ore di volo, mi ritrovo al lavoro. È pazzesco“. Parole riferite alle dichiarazioni di Eric Olhats, ex agente di Griezmann che ha attaccato duramente Messi: “Leo è imperatore e monarca. Non ha preso bene l’arrivo di Grizou al Camp Nou. Ha avuto un atteggiamento deplorevole e lo ha fatto star male. Mette il regime del terrore, o sei con lui o contro di lui. Antoine mi ha sempre detto di non avere problemi con Messi, ma mai il contrario. La scorsa stagione quando arrivò non gli passava il pallone o non gli rivolgeva la parola. Ma Antoine andrà avanti, ama il calcio”.