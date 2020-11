La Ferrari ha fatto davvero una brutta fine in questi ultimi anni, in particolare nella stagione in corso, nella quale Vettel e Leclerc non hanno mai vinto e sono rimasti spesso nelle retrovie.

Risultati deludenti, che hanno permesso alla Mercedes di dominare in lungo e in largo su tutti i circuiti, eccezion fatta per Silverstone e Monza dove a vincere sono stati Verstappen su Red Bull e Gasly su AlphaTauri. Il crollo verticale della Ferrari è servito al team di Brackley anche a deridere il Cavallino, come avvenuto sui social nella giornata di oggi. Una tifosa ha commentato la foto di Hamilton con il camion della scuderia di Maranello alle sue spalle, invitando la Mercedes a stare attenta. Di tutta risposta, la scuderia anglo-tedesca ha replicato: “per quale motivo? La Ferrari è sempre alle spalle di Lewis“. Una frecciata velenosa, un colpo basso che il Cavallino ormai è costretto a incassare, dal momento che tutto si può dire, meno che la Ferrari non si stata per tutto l’anno dietro Hamilton.