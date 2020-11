Rinnovo monstre di Bam Adebayo con i Miami Heat, che hanno deciso di prolungare il contratto del proprio giocatore anticipando i tempi.

Il giovane centro, scelto con la quarta pick al Draft del 2017, ha messo la firma su un accordo quinquennale da 163 milioni di dollari, che potrebbero diventare ben 195.6 nel caso in cui dovesse entrare nei quintetti dell’All-Stars Game NBA. Un rinnovo che gli Heat avrebbero potuto definire tra un anno, lasciandosi 35 milioni di spazio salariale per un contratto pesante da utilizzare in questa free agency. L’indiziato avrebbe potuto essere Giannis Antetokounmpo, il cui rinnovo con Milwaukee tarda ad arrivare. Miami al momento ha ridotto il suo spazio salariale da 35 a 22 milioni, non potendosi dunque più permettere il max contract da 34 milioni che pretende Antetokounmpo, destinato con tutta probabilità a rinnovare con i Bucks.