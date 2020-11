I Los Angeles Lakers continua ad affondare i colpi giusti per rinforzare una rosa già competitiva, l’ultimo arrivo riguarda Marc Gasol, uno dei lunghi più richiesti in questa free agency.

I campioni NBA se lo sono aggiudicato battendo un’agguerrita concorrenza, facendo firmare al giocatore un contratto biennale al minimo salariale, ossia 2.56 milioni di dollari a stagione. Niente da fare per i Raptors, che hanno provato per molti giorni a convincere lo spagnolo a rimanere, purtroppo però la sua scelta era chiara già da giorni, come dimostra il suo passaggio ai Lakers. Prima di concludere l’affare però, la franchigia giallo-viola ha dovuto compiere alcune operazioni secondarie, spedendo JaVale McGee a Cleveland e aggiungendo una scelta al secondo giro al Draft, ottenendo in cambio i contratti di Jordan Bell e Alfonzo McKinnie. Una trade dunque decisiva per poter arrivare a Marc Gasol, che aggiungerà tecnica ed esperienza ad un roster già super competitivo, andando ad aumentare la fisicità sotto canestro.