Il futuro di Danilo Gallinari potrebbe presto essere svelato, l’azzurro è uno dei ‘free agent’ più appetiti sul mercato, per questo motivo non mancano le richieste.

In vantaggio sulla concorrenza sembrano essere gli Atlanta Hawks, che potrebbero decidere di utilizzare buona parte dei 43 milioni di dollari di salary cap a disposizione per prendere il Gallo. Una mossa che permetterebbe alla franchigia della Georgia di rinforzare il proprio roster con un giocatore d’esperienza, puntando con decisione ai playoff. Stando a quanto riferito da Marc Stein del New York Times, gli Hawks potrebbero mettere le mani non solo su Gallinari, ma anche su Rajon Rondo, ingaggiando una coppia d’esperienza che andrebbe ad aggiungersi a Trae Young e John Collins. Per l’azzurro sarebbe comunque la soluzione migliore per strappare un rinnovo importante dal punto di vista economico, ma senza la prospettiva però di conquistare i successi playoff che gli mancano in carriera.