Si infiamma il mercato NBA, il colpo di oggi lo mette a segno Phoenix, che si assicura le prestazioni di Chris Paul. Una trade articolata quella chiusa dai Suns con Oklahoma, che coinvolge non solo il veterano 35enne, ma anche altri giocatori.

La franchigia dell’Arizona accoglie CP3 e Abdel Nader mentre, secondo quanto riportato da ESPN, i Thunder prendono Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque e una prima scelta al Draft 2022. Uno scambio davvero molto interessante, che permette comunque ai Suns di assicurarsi un giocatore tornato a disputare l’All-Star Game dopo un po’ di tempo, a cui affidare il compito il compito di guida per una squadra giovane ma con grandi ambizioni. Chris Paul avrà al suo fianco Devin Booker e Deandre Ayton, pronti a conquistare i primi playoff in carriera grazie all’apporto del 35enne ex Oklahoma.