Accade spesso nel mondo dello sport che un atleta, uomo o donna che sia, venga scelto dalle aziende per promuovere i proprio prodotti.

Dalle auto agli elettrodomestici, capita sovente di vedere in tv o sui social il nome dell’oggetto associato al volto di un giocatore. In NBA sono molti i cestisti coinvolti in contratti di partnership, compreso Boban Marjanovic, centro dei Dallas Mavericks e della Serbia. Quest’ultimo però ha deciso di sponsorizzare un rasoio per… radersi i testicoli, spiazzando praticamente tutti i propri followers sui social. Marjanovic ha infatti postato su Instagram una foto che lo ritrae con il rasoio in mano, seguita poi da un video in cui lo slogan è: “le tue palle ti ringrazieranno”.