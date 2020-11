Non ha trovato una squadra con cui iniziare questa nuova stagione, così Mario Balotelli ha pensato bene di tenersi in forma allenandosi con una squadra di Serie D, ossia il Franciacorta allenato da Gianluca Zattarin. Il trainer della formazione lombarda mai si sarebbe aspettato di ritrovarsi in allenamento nientemeno che l’ex Brescia, integratosi immediatamente con gli altri compagni.

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Zattarin ha svelato i motivi che hanno spinto Balotelli ad allenarsi con il Franciacorta: “innanzitutto devo dire che è tranquillissimo. Anzi quando sbaglia, anche con i 2003, è il primo a chiedere scusa, avendo il massimo rispetto di tutti. Ci ha chiesto se ci fosse la possibilità di allenarsi con noi. E’ una situazione che oserei dire impensabile all’inizio, ma è sicuramente un’occasione molto importante per noi, poterci allenare con lui non capita spesso. Lui stesso è molto esigente con se stesso, pretende tantissimo. Quando sbaglia si arrabbia molto, verrebbe fare meglio, ma io lo tranquillizzo dicendo che non c’è alcuna fretta“.