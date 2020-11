Da una settimana ormai, Mario Balotelli si allena con lo Sporting Franciacorta per rimettersi in forma, dal momento che nessuna società ha deciso di puntare su di lui dopo l’esperienza al Brescia.

L’attaccante italiano dunque suda con una squadra di Serie D e intanto aspetta la sua occasione, come ammesso dall’allenatore Zattarin a Speciale Dilettanti Flash: “sono convinto possa dare ancora tanto in serie A, ci ho parlato insieme giovedì, ha ricevuto più di qualche offerta anche dall’estero, ma vuole rimanere in Italia perché è ancora convinto di poter tornare in nazionale. Sta aspettando di fare la scelta migliore dopo l’annata passata l’anno scorso“.