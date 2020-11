Nell’ultima settimana le voci si erano fatte sempre più insistenti, adesso Marc Marquez le ha confermate con un chiaro messaggio postato sui social.

Il pilota spagnolo non gareggerà più in questo 2020, preferendo rimandare al 2021 il suo rientro in pista. Una decisione sofferta ma presa insieme ai medici e alla Honda, con l’obiettivo di guarire bene e tornare in sella alla propria moto al 100% della forme. Queste le parole di Marquez postate sui propri canali social: “in questa stagione non gareggerò più. Dopo aver valutato come va il braccio con i medici e il mio team, abbiamo deciso che l’opzione migliore è tornare l’anno prossimo. Ora è il momento di continuare con il processo di recupero. Grazie per i messaggi di supporto. Non vedo l’ora di tornare nel 2021“.