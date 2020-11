Ansia e preoccupazione per le condizioni di Diego Armando Maradona che, nel tardo pomeriggio di oggi, è stato ricoverato presso una clinica di La Plata.

Secondo quanto riferiscono i media argentini, la famiglia del Pibe de Oro ha preso questa decisione per pura precauzione, per tenere sotto controllo per qualche giorno la salute psico-fisica del Diez, apparso molto provato dall’emergenza sanitaria. Le fonti sudamericane confermano che Maradona non sia stato ricoverato per Coronavirus, ma solo per motivi precauzionali. La clinica dove è ricoverato Maradona è l’Istituto Ipensa, dove poco dopo il ricovero hanno smesso di rispondere ai telefoni, anche al centralino. Maradona venerdì scorso si trovava allo stadio per la partita del Gimnasia contro il Patronato, conclusa con una vittoria per 3-0, era sembrato indebolito e aveva avuto bisogno di assistenza per camminare. Il medico del Diez non ha ancora rilasciato dichiarazioni.