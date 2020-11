Qualche settimana fa Gabriel Garko ha deciso di gettare via la maschera, rivelando al mondo la sua omosessualità, nonostante nel corso della sua vita sia sempre apparso in pubblico con donne bellissime.

Tra queste anche Manuela Arcuri, che ha parlato a Verissimo della sua storia con l’attore italiano: “forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo. Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale“.