In occasione della vittoria del titolo mondiale di MotoGp, arrivata a Valencia nella penultima gara del Mondiale 2020, Joan Mir è stato oscurato da sua madre, la seducente Ana Mayrata che ha letteralmente fatto esplodere i social.

Bellezza latina e sguardo ammaliante per la mamma dello spagnolo, che non è passata affatto inosservata nel paddock. Mir è stato stuzzicato su questo argomento durante la trasmissione televisiva spagnola ‘El Hormiguero’, andata in onda su Antena 3: “i miei amici mi hanno preso in giro per tutta la vita con questa faccenda. Se dicono qualcosa io rispondo: ‘Se dici qualcosa, ti taglio la testa’. Speravo che negli anni sarebbe cambiato un po’, ma no e non sono preoccupato. Penso che sia un bene che mia madre sia carina. Ora capite perché anche io sono bello!”.