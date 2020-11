Ha vestito le maglie di Monaco, Inter, Manchester City e Roma: club prestigiosi che gli hanno permesso di vincere numerosi trofei in carriera. Adesso Maicon potrebbe tornare in Italia all’età di 39 anni, vivendo un’esperienza in Serie D.

Il brasiliano infatti è vicino a trovare un accordo con il Sona, formazione veronese che avrebbe avviato i contatti con l’entourage del terzino per provare a chiudere. Una trattativa avviata ma non ancora chiusa, come ammesso da Claudio Ferrarese, ex calciatore di Verona e Cittadella oggi direttore sportivo del Sona: “non vorrei sbilanciarmi, quasi mi viene da sorridere ma è tutto vero. E’ un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto“.

Ferrarese poi ha svelato come è nata l’idea: “tramite conoscenze, nella fattispecie quella di un collaboratore che lavora molto con ragazzi brasiliani. Maicon sta ancora giocando e sta bene fisicamente, nonostante i 39 anni è in perfetta forma. Ha manifestato l’intenzione di tornare in Italia, dove ha alcuni affari su Milano. Vivrebbe a Verona, quindi non lontano dal suo centro d’interesse, e giocherebbe qualche mese con noi, da dicembre a fine stagione. Vedremo se si farà, sarebbe un sogno per noi, ma finché non lo vedo non ci credo, per noi sarebbe un salto di visibilità enorme“.