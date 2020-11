Giornata triste per Papa Francesco, oggi infatti è venuto a mancare un cugino di quarto grado del Pontefice. Si chiamava Oscar Perino, aveva 68 anni e si è spento a Chivasso, in provincia di Torino, dopo un mese di battaglia contro il Coronavirus. L’uomo, che nella vita faceva il commerciante, si era ammalato circa 30 giorni fa ed era stato subito ricoverato, trascorrendo in ospedale l’ultimo mese della sua vita. Il 68enne era un lontano parente del Papa, la bisnonna era prima cugina della nonna materna del pontefice: entrambe originarie di Teo, una frazione di Cabella Ligure (Alessandria).