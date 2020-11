Un duro colpo per LeBron James, che ieri è venuto a sapere della scomparsa di Ericka Weems, sorella di un caro amico del Prescelto. Il corpo della donna è stato rinvenuto sul letto della sua abitazione in una pozza di sangue, dopo un colpo di pistola alla testa che non le ha lasciato scampo.

Ericka era la sorella di Brandon Weems, direttore scouting dei Cleveland Cavaliers ed ex compagno di squadra di LeBron al liceo di St. Vincent-St. Mary, a Akron. La madre dei due fratelli, Brenda Lewis-Weems, era stata la madrina del Prescelto al suo battesimo. Duro lo sfogo di James sui social, un tweet accorato con cui ha chiesto giustizia per questo delitto: “la sorella di uno di quelli che considero un fratello è stata uccisa nel weekend. Vogliamo delle risposte, vogliamo sapere perché è successo e chi è stato. Il mio appello è per la città di Akron: mettiamoci al lavoro e troviamo il responsabile di questo orrendo, vergognoso e disgustoso crimine che ha tolto la vita a un angelo“.