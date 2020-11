Scintille in casa Lazio, dove in questi giorni non si respira certamente un clima di tranquillità. Oltre al caos dei tamponi, oggi si è aggiunto anche lo sfogo social di Luis Alberto, che si è scagliato duramente contro la società.

Prima con una storia enigmatica su Instagram: “molto bello, ma quando ci occupiamo di chi c’è dentro? L’apparenza”, poi con una bordata in diretta su Twitch, rispondendo a un tifoso riguardo l’aereo comprato oggi dalla Lazio: “se ho visto l’aereo? Sì, ho visto che comprano cose, ma non ci pagano. Spendono tanti soldi, ma per noi non c’è niente. Porca troia“. Una vera a propria dichiarazione di guerra, che toccherà a Lotito e Tare gestire insieme al caos tamponi che diventa sempre più ingombrante.