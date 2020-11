Il Coronavirus ha condizionato anche le relazioni di coppia, spingendo fidanzati e sposi a modificare le proprie abitudini a causa della pandemia scoppiata nel mondo ormai da un anno. Molti hanno ridotto e cambiato la sessualità con il proprio partner, altri invece no. E’ il caso di Loredana Lecciso e Al Bano, che continuano a fare l’amore come se nulla fosse. Lo ha rivelato la compagna del cantante a Nuovo: “visto che viviamo insieme, non rinunciamo ai momenti di intimità e ai gesti d’affetto, continuiamo a fare sesso. Quando siamo fuori siamo prudenti ma in famiglia cerchiamo di mantenere la normalità”.