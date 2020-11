La notizia è sorprendente e al tempo stesso clamorosa, dal momento che tratta di un furioso litigio avvenuto durante il Consiglio dei Ministri tenutosi oggi per discutere sul Decreto Calabria per il commissariamento delle Asl.

Roberto Speranza e Roberto Gualtieri avrebbero discusso pesantemente, “un confronto piuttosto franco” riporta l’Adnkronos, con il titolare del Tesoro che si sarebbe infuriato per non essere stato tenuto in considerazione riguardo il testo del decreto, non condiviso peraltro da quest’ultimo. Non sono arrivati commenti riguardo questo presunto litigio, le parti interessate hanno preferito trincerarsi dietro assordanti silenzi che non fanno che rendere ancora più incandescente l’ambiente all’interno del CdM.