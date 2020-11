Patrice Evra ha perso la testa per Margaux Alexandra, modella olandese diventata da un anno la sua fidanzata dopo un vero e proprio colpo di fulmine. L’ex giocatore della Juventus ha ufficializzato la liaison sul proprio account Instagram, rivelando addirittura di aver chiesto alla giovane compagna di sposarlo.

Parole dolcissime quelle del francese, follemente innamorato della sua Margaux: “stiamo insieme da più di un anno, voglio dire da quando mi hai rubato il cuore. Dopo la seconda volta che ci siamo incontrati, ti ho detto che saresti stata mia moglie per il resto della mia vita. Non posso vivere senza di te ora, anche quando sei al mio fianco, mi manchi! Pensavi che fossi pazzo quando ti ho chiesto la mano dopo appena tre mesi. Auguro a tutti gli uomini di amare le loro donne come ti amo io. E’ semplicemente incredibile, non lo riesco a descrivere. Sei il mio universo, la mia anima, la mia pace. Mi sento al sicuro quando mi tieni per mano. La felicità è una scelta e io scelgo te per il resto della mia vita”.

Una storia che invece Sandra, l’ex moglie di Evra, non ha preso affatto bene, rivelando come il francese sia sparito improvvisamente da casa e le abbia chiesto il divorzio tra mite un avvocato: “se ne era andato da casa per un viaggio di lavoro di 15 giorni e non è più tornato” le parole dell’ex moglie di Evra al Sun. “Il 4 marzo mi ha chiesto il divorzio tramite il suo avvocato. Mi ci è voluto molto tempo per capire come fosse diventato un topo di fogna“. Sandra infine ha rivelato anche alcuni tradimenti subiti dall’ex marito, avvenuti con Danielle Silvester, con la modella di Playboy Carla Howe e con la dottoressa Gabriella Birley, con cui Evra ha anche due figli.