Questa sera alle ore 21 il Paris Saint-Germain affronterà il Lipsia in Champions League, ma ieri alcuni calciatori della formazione parigina hanno dovuto fare i conti con una situazione ben diversa da una partita di calcio. Marquinhos e altri compagni sono rimasti infatti bloccati in ascensore per quasi un’ora, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco tedeschi.

Il tutto è accaduto nell’hotel di Lipsia dove il PSG è alloggiato e la scena è stata ripresa con il cellulare da Lavyn Kurzawa, che ha taggato anche altri compagni sicuramente coinvolti nella disavventura. Tutto ok comunque per i giocatori rimasti bloccati nell’ascensore, tutti a disposizione di Tuchel per il match di questa sera.