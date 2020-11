Manca Zlatan Ibrahimovic e il Milan ne risente, l’assenza dello svedese al centro dell’attacco rossonera pesa eccome e la partita di Lille lo dimostra. La squadra guidata da Bonera non va oltre l’1-1 contro i francese, rimanendo al secondo posto nel girone con lo Sparta Praga alle calcagna, dopo il successo dei cechi contro il Celtic.

Rebic fa quello che può la davanti, come l’assist per lo 0-1 di Castillejo, ma per il resto il croato si vede poco, anche perché poco servito dal tridente piazzato alle sue spalle. Nemmeno l’entrata di Colombo sveglia il Milan in fase offensiva, anzi il gol di Bamba riporta sulla terra i rossoneri, che non riescono poi a reagire nella restante mezz’ora di gara. Manca eccome un vice Ibrahimovic nella rosa di Pioli, una lacuna forse più evidente rispetto a quella del reparto difensivo, considerando anche l’età del totem di Malmoe che non gli permette di giocarle tutte. Il pari comunque non è da buttare per il Milan, perché in caso di vittoria contro il Celtic e di contemporaneo successo del Lille contro lo Sparta Praga, la qualificazione ai sedicesimi di Europa League sarebbe in tasca. L’obiettivo è riavere Ibrahimovic il prima possibile a disposizione perché, senza lo svedese davanti, è davvero un altro Milan.