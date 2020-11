Sarà sicuramente balzata dalla sedia Natalia Garibotto, dal momento che non capita tutti i giorni di vedere tra le proprie foto il like di Papa Francesco. Una notifica ed ecco che l’impossibile diventa possibile, con ‘Franciscus‘ che piazza il ‘mi piace’ sul sedere della bella sudamericana.

Un errore? Molto probabilmente sì, commesso dal social media manager del Pontefice, che avrà accidentalmente pigiato due volte con il proprio pollice sulla foto di Natalia. Il like è stato poi prontamente rimosso, ma gli screen sono arrivati prima del dietrofront, facendo fare una gaffe mondiale a Papa Francesco. La modella infine ha commentato scherzosamente l’accaduto: “almeno so che andrò in Paradiso“.