Charles Leclerc non si smentisce mai e, anche in una giornata complicata e deludente come quella di ieri, ha pensato bene di compiere un gesto degno di nota. Il pilota monegasco infatti ha aiutato i meccanici a smontare il box della Ferrari, dando una mano per caricare alcuni pezzi all’interno delle casse. Un pilota davvero speciale, che dimostra ogni giorno di più di essersi ormai integrato a 360° nell’ambiente del Cavallino.

