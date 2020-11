Pesante sconfitta per la Lazio nel lunch match della nona giornata di Serie A, i biancocelesti cedono 1-3 contro l’Udinese all’Olimpico, perdendo un’ottima occasione per risalire la china in classifica.

Durissimo nel post gara Simone Inzaghi, che ha bastonato la sua squadra ai microfoni di DAZN: “siamo stati presuntuosi e poco umili, sapevamo la partita che avrebbe fatto l’Udinese. Siamo tutti responsabili io per primo, serviva qualcosa di più che non siamo riusciti a mettere in campo. Ma ora c’è bisogno di resettare per pensare subito alla prossima partita fra 3 giorni. Siamo tutti delusi perché venivamo da ottime partite, ma il calcio è questo e ci sta perdere meritatamente“.

Inzaghi poi ha proseguito: “avevamo speso tanto, ma non è una scusa. E’ normale la squadra fosse stanca, avevo l’imbarazzo della scelta su chi fare uscire e ho scelto Luis. Senza nessun problema. Milinkovic? L’avrei fatto giocare volentieri, ma ha fatto solo 2 allenamenti con la squadra e insieme al giocatore avevamo pensato di farlo entrare nei 20 minuti finali. Deve allenarsi e tornare quello che avevamo lasciato prima del Covid“.