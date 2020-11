Le polemiche vengono messe da parte per novanta minuti, è tempo di scendere in campo per la Lazio che allo stadio Olimpico affronta la Juventus in questo lunch match della settima giornata. Simone Inzaghi deve fare a meno di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha per l’ormai famoso caos tamponi: tre assenze pesanti che l’allenatore biancoceleste colma con Muriqi, Cataldi e Reina. Per il resto formazione confermata, con Radu che rientra e gioca subito titolare. Nella Juventus invece Pirlo cambia gli esterni e piazza Frabotta e Kulusevski al posto di McKennie e Chiesa. In avanti Ronaldo-Morata, mentre in difesa gioca Demiral con Bonucci.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Juventus

Lazio (3-5-2): Reina; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi;

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Frabotta, Rabiot, Bentancur, Kulusevski; Morata, Ronaldo;

