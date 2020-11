Ciro Immobile non ci sta e sui social si scaglia contro i media e i giornalisti, colpevoli di averlo attaccato negli ultimi giorni sotto il punto di vista umano.

L’attaccante biancoceleste, tornato ad allenarsi dopo essere guarito dal Coronavirus, in serata ha postato una Instagram Story feroce, puntando il dito contro la stampa: “sono basito. Questo non è fare giornalismo sportivo, questo è buttare fango e cimentare odio e cattiveria contro le persone. Adesso mi sono stancato di dover lasciar perdere sempre e ingoiare accuse completamente ingiuste. Sono stanco e schifato nel dover leggere delle parole sulla mia persona che mi fanno rabbrividire. Se proprio dovete parlare, parlate del Ciro calciatore, perché voi del Ciro uomo non siete degni di farlo. Vergognatevi”.