Nuovo caso di Coronavirus nel tennis, Karen Khachanov infatti è risultato positivo mentre si trovava a Dubai insieme alla famiglia. Oltre al numero 20 del ranking ATP, anche la moglie e il figlio hanno contratto il virus, finendo in quarantena insieme al padre. A rivelare la propria positività e quella dei suoi cari ci ha pensato lo stesso Khachanov, con un post su Twitter: “salve a tutti, un rapido aggiornamento. Avevo iniziato la pre-season a Dubai, ma sfortunatamente io, mia moglie e mio figlio siamo risultati positivi al tampone. Siamo in auto-isolamento e speriamo di rimetterci presto”. Le due settimane di quarantena comunque non scombussoleranno i piani di allenamento di Khachanov, dal momento che l’inizio della stagione prossima dovrebbe slittare causa Covid.