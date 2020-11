Il 24 novembre 2020 è una data destinata a rimanere nei libri di storia per la Juventus, proprio oggi infatti cade un record clamoroso che il club campione d’Italia deteneva da ben 123 anni.

Per la prima volta in assoluto, la formazione bianconera gioca un match ufficiale (in questo caso di Champions League contro il Ferencvaros) senza nessun giocatore italiano tra portiere e difensori titolari. Dopo ben 4371 partite, cade un primato pazzesco di cui la Juventus è sempre andata fiera, considerando che storicamente ha schierato i portieri o i difensori della Nazionale Italiana. Vista l’assenza di Bonucci e Chiellini e la panchina di Buffon, la linea difensiva formata da Szczesny, Cuadrado, Danilo, De Ligt e Alex Sandro è destinata a passare senza dubbio alla storia.