Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani affronta all’Allianz Stadium il Ferencvaros per chiudere definitivamente il discorso qualificazione.

I bianconeri non dovrebbero avere problemi a portare a casa i tre punti, considerando la differenza di tasso tecnico vista anche all’andata. Tanti i dubbi di formazione per Andrea Pirlo, che dovrebbe affidarsi a Dybala in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo. L’allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa del suo rapporto con il portoghese, facendo un’importante ammissione: “tra persone semplici e serie si va d’accordo facilmente. Io tratto Cristiano che è un campione allo stesso modo di Frabotta e Portanova, che sono aggregati dall’Under 23. Questo è il mio modo di fare da sempre“.