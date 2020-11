Torna la serie A dopo la sosta per le nazionali, la Juventus riparte dall’Allianz Stadium dove questa sera affronterà il Cagliari nell’anticipo serale dell’ottava giornata.

Andrea Pirlo ritrova De Ligt dopo tre mesi e lo lancia tra i titolari accanto a Demiral, considerando le assenze di Bonucci e Chiellini. Morata e Ronaldo la coppia d’attacco, mentre Dybala partirà dalla panchina. Per quanto riguarda il Cagliari, Di Francesco dovrà fare a meno di Godin positivo al Coronavirus e Nandez, in isolamento dopo aver avuto contatti con il compagno in nazionale. Klavan prenderà il posto del difensore, mentre a centrocampo si ritrovano titolari insieme Ounas e Sottil.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo;

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone;

Dove vedere Juventus-Cagliari in tv:

Il match dell’8ª Giornata di Serie A fra Juventus e Cagliari sarà trasmesso sabato 21 novembre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).