Il botta e risposta tra Jorge Lorenzo e Cal Crutchlow continua, l’ultimo in ordine di tempo ad aggiungere una nuova puntata a questa telenovela è il maiorchino, che oggi ha pubblicato una Instagram Story in cui ha attaccato duramente il britannico, che ieri lo aveva etichettato come un pessimo collaudatore.

Questo l’affondo di Lorenzo: “dire che io non sono un buon collaudatore è come dire che la Terra è piatta, gli ingegneri ed i piloti che hanno condiviso il box con me sia in Yamaha sia in Ducati conoscono la mia capacità di sviluppare una moto ed aiutare a farla andare più veloce. Se parliamo solo di numeri è un dato di fatto che da quando ho lasciato entrambi i team, il numero di vittorie sia diminuito per entrambe le squadre. Per quanto riguarda Cal, è stato uno dei piloti con più cadute e meno vittorie degli ultimi dieci anni. Credo che sarà un grande collaudatore, per provare la durezza della moto“.