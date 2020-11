Joe Biden è stato eletto nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, al termine di tre giorni estenuanti di conteggi e riconteggi di voti.

Le Elezioni USA 2020 sono giunte dunque al capolinea, con il candidato democratico che sfila così la poltrona a Donald Trump e diventa il nuovo inquilino della Casa Bianca. Biden è riuscito anche a diventare la persona più votata nella storia delle presidenziali americane, battendo il record di Barack Obama che lo aveva scelto come vicepresidente durante il suo mandato. Un esito che Trump non ha comunque accettato, annunciando un’offensiva legale che inizierà lunedì: “mi assicurerò che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore. Questa elezione è lungi dall’essere finita, la vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati“.