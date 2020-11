Iva Zanicchi è ricoverata presso l’ospedale di Vimercate, a causa di una polmonite bilaterale dovuta alla positività al Coronavirus. La conduttrice italiana ha postato un video sui social per tranquillizzare tutti i suoi followers, immortalando anche gli infermieri che si prendono cura di lei.

“Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c’è una bellissima giornata fuori. Voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto” le parole della Zanicchi nel video. “Grazie a tutti per i vostri messaggi! Vi abbraccio forte e un bacio. Sono fiduciosa, adesso sono abbastanza tranquilla, ma quando arriva la sera si entra in crisi. Credo che mi cureranno bene, sono molto carini. Sono qui nel reparto del tulipano rosso. Oggi è una giornata bellissima, c’è il sole. Godetevela, ma mi raccomando fate attenzione. Adesso voglio riprendere questi infermieri che arrivano qui come degli astronauti, ma poverini si devono difendere. I miei angeli custodi. Secondo voi morirò?”. Un deciso ‘no’, la risposta degli infermieri.