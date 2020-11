La Nazionale Italiana dovrà fare a meno del proprio ct Roberto Mancini e di Ciro Immobile anche nel match di Nations League contro la Polonia, in programma domani sera a Reggio Emilia.

Il commissario tecnico e l’attaccante della Lazio non hanno raggiunto il gruppo azzurro nella giornata di oggi, al momento non sono previsti arrivi in corsa e non si attendono note ufficiali della FIGC e né tantomeno dell’ASL. Dunque si suppone che siano ancora positivi al Coronavirus, per questo motivo sarà ancora Evani a guidare l’Italia, mentre il posto di Immobile sarà preso con ogni probabilità da Belotti.