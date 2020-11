Il piacere del Natale sta anche nel condividere regali con le persone speciali. Dal piccolo pensiero al regalo più strutturato, Intimissimi Uomo propone un’ampia scelta adatta ad ogni personalità e ad ogni budget. Tante proposte, per trascorrere il Natale con comfort e stile: boxer, calzini, pigiami, pantaloni, fino alle vestaglie ed alle pantofole, tutti abbinabili tra loro. Per chi ha voglia di passare le feste all’insegna dell’ironia e della leggerezza, la collezione di Mickey Mouse è la scelta perfetta: tanti capi abbinabili tra loro e in tanti colori, compreso l’immancabile rosso Natale.

Per un regalo di tendenza, ritorna il tartan, must di questa stagione, caldo e sempre attuale, in questa collezione declinato in tante proposte e abbinamenti, pantaloni ma non solo, anche boxer e calzini, fino al total look con camicia e pantalone, per dei perfetti mix&match. Non mancano proposte eleganti e sofisticate come il pigiama in seta per chi vuole indossare qualcosa di unico e prezioso.

Intimissimi Uomo ha pensato a tante idee regalo per ogni budget; per chi vuole fare un piccolo pensiero, la scelta è ampia, tra boxer e calzini abbinati. Per un regalo da indossare a casa tutti i giorni, i pigiami e gli abbinamenti pantaloni e t-shirt sono la scelta ideale: caldi, comodi e in tanti colori e fantasie. E chi pensa invece ad un vero e proprio total look, può combinare intimo, calze, pigiami e vestaglie, dalle proposte più classiche e raffinate, a quelle più divertenti ed ironiche.