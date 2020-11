Niente Real Madrid, nella mente di Antonio Conte e dell’Inter c’è solo il Torino, che i nerazzurri affronteranno questo pomeriggio alle ore 15 a San Siro.

Vietato sbagliare per Lukaku e compagni, chiamati ad un pronto riscatto dopo gli ultimi deludenti risultati. Davanti insieme al belga favorito Sanchez su Lautaro, mentre Skriniar e De Vrij rischiano il posto a favore di D’Ambrosio e Ranocchia. Emergenza Coronavirus per il Torino, sono tre i nuovi casi di positività dopo il rientro dei nazionali. Non convocati i kosovari Ujkani e Vojvoda, il bosniaco Gojak e il serbo Lukic. Sulle fasce agiranno Singo e Murru, mentre in attacco è certa la presenza di Belotti.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku;

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi;

Dove vedere Inter-Torino in tv:

Il match dell'8ª Giornata di Serie A fra Inter e Torino sarà trasmesso domenica 22 novembre alle ore 15:00 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky.