La questione Eriksen continua a tenere banco in casa Inter, soprattutto dopo le parole di insofferenza espresse dal danese nelle ultime settimane.

Ieri Conte ha lanciato una frecciatina al centrocampista, replicata oggi da Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Torino: “ieri Conte ha risposto in modo esaustivo. Io aggiungo che non dobbiamo mai trattenere un calciatore se lo stesso chiede di essere trasferito” le parole dell’ad nerazzurro a Sky Sport. “Eriksen si sta comportando da professionista: dovremo fare le giuste valutazioni, ora è a disposizione di Conte che lo deve utilizzare in modo funzionale alla squadra. Richieste da parte sua? No, però al momento opportuno cercheremo di allacciare le giuste combinazioni“.