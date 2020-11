Arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Raul Jimenez, protagonista durante Arsenal-Wolverhampton di un tremendo scontro aereo con David Luiz. Il messicano ha riportato una frattura al cranio, prontamente ridotta in ospedale nella notte, in seguito ad un intervento perfettamente riuscito.

Le condizioni di Jimenez non destano preoccupazioni, come rivelato in una nota dai Wolves: ‘Raul è a suo agio dopo un’operazione la scorsa notte, a cui è stato sottoposto in un ospedale di Londra. Da allora ha visto la sua compagna Daniela e ora sta riposando. Rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni mentre inizia la sua guarigione. Il club desidera ringraziare lo staff medico dell’Arsenal, i paramedici del NHS, il personale ospedaliero e i chirurghi che, grazie alla loro abilità e alla risposta tempestiva, sono stati di tale aiuto. Il club chiede che a Raul e alla sua famiglia venga ora concesso un periodo di spazio e privacy, prima che vengano forniti ulteriori aggiornamenti a tempo debito‘.