Vittoria e primato per il Milan, che si impone al San Paolo con il punteggio di 1-3 e scavalca nuovamente il Sassuolo, passato in testa momentaneamente dopo le gare del pomeriggio.

In una serata magica, c’è anche un filo di preoccupazione per la società rossonera, che deve fare i conti con l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, uscito nel corso della ripresa per un problema al flessore della coscia sinistra. Sulle condizioni dello svedese si è soffermato Bonera nel post gara, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “Ibrahimovic? Non abbiamo grosse indicazioni, aveva il ghiaccio nella parte posteriore della coscia. Sembrava un problema muscolare, ma l’entità non la sappiamo. Difficile saperlo, non è solito uscire dal campo. Vedremo gli esami nei prossimi giorni“.